Rus savaş uçağı, Rusya’da bir apartmana düştü: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Yeysk kentinde "Su-34" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

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Bir Rus savaş uçağı, ülkenin güneyindeki Yeysk kentinde havalandıktan kısa süre sonra bir apartmana çarptı. İnterfax’ta yer alan habere göre, bina alevler içinde kalırken, en az 13 kişi hayatını kaybetti.Bölge yetkililerine dayandırılan haberlerde yaralı sayısının 19 olduğu belirtilirken, 40’ı çocuk olmak üzere yaklaşık 250 kişi ise tahliye edildi.

Yeysk kenti ile Ukrayna’nın güneyinde Rusya’nın kontrolünde olan bölgenin arasında yalnızca Azov Denizinin dar bir uzantısı bulunuyor.

Askeri haberlerin yer aldığı Zvezda kanalı, Sukhoi Su-34 süpersonik orta menzilli bombardıman uçağının binalara çarpma anının görüldüğü bir video yayınladı. RIA, çarpmanın askeri hava alanından gerçekleştirilen bir test uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırılan açıklamada, pilotların motorlardan birinin kalkış sırasında yandığını bildirdiği ve uçağın binaya çarptığı sırada yakıtının alev aldığı ifade edildi.

Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mağdurlara gereken tüm yardımın ulaştırılması ve sağlık bakanının bölgeye gitmesi talimatı verdiğini açıkladı.

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