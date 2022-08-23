Rus siyaset uzmanı Dugin’den suikastta öldürülen kızına son veda

Moskova’da cumartesi günü aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu öldürülen gazeteci Darya Dugina’nın cenaze töreninde gözler, genç kadının babası olan Rusya’nın önde gelen siyaset uzmanı Alexander Dugin'deydi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “beyni” olarak anılan Dugin, cenaze töreninde kürsüye çıkarak Ukrayna’yı suçladı ve “Kızım halk için, Rusya için öldü” dedi.

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Rusya'nın önde gelen siyaset uzmanı Alexander Dugin’in suikast sonucu öldürülen kızı Darya Dugina için Moskova'da hüzünlü bir cenaze töreni düzenlendi.

Aynı zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “beyni” olarak anılan Alexander Dugin’in gazeteci kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi Rusya’yı ayağa kaldırmıştı. Saldırı sonrası tüm dikkatler Rusya’yla savaşı sürdüren Kiev’e çevrilirken Ukrayna suikastla bağlantısının bulunmadığını savunmuştu.

Saldırıyı Putin yönetimini şiddet yoluyla devirmeyi amaçlayan bir yeraltı örgütü olan Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu üstlense de Rusya, cinayetten Kiev yönetimini sorumlu tuttu.

Rusya'nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün yaptığı açıklamada “Keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı açıklığa kavuşturulmuştur. Suikastın Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir” ifadelerini kullandı. Vovk'un 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı evde daire kiraladığı, suçun işlendiği gün de Estonya'ya kaçtığı belirtildi.

SIK SIK TABUTUNA DOKUNDU

Suikastla ilgili tartışmalar sürerken bugün 29 yaşında hayatını kaybeden Dugina için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Moskova'daki Ostankino televizyonunda düzenlenen törende bütün gözler evlat acısı yaşayan Dugin'in üzerindeydi.

Çok üzgün görünen ama soğukkanlılığını koruyan Rus siyaset uzmanının zaman zaman kızının tabutuna dokunması dikkat çekti. Kürsüye çıkıp konuşma yapan Dugin, “Kızım halk için, Rusya için öldü. Cephe burası” dedi.

Saldırı nedeniyle Ukrayna’yı suçlayan Dugin, dün yaptığı açıklamada da “Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak. En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar” ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Dugin ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletmişti.

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