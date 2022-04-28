Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Japonya'nın 8 Rus vatandaşını sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan yeni bir hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’daki 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya’nın ikili ilişkilerde izlediği politikanın kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Moskova ile yapıcı ilişkileri reddeden Tokyo’nun bunun sonuçlarından sorumlu olduğu belirtildi. Söz konusu 8 kişiden 10 Mayıs’a dek ülkeden ayrılmalarının istendiği belirtilen açıklamada, sınır dışı edilecek Japon diplomatlar hakkında detaylı bilgi ise paylaşılmadı.

Öte yandan Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği, Japonya-Rusya ilişkilerinin bu duruma gelmesinin tamamen Rusya’nın politikaları sonucu olduğuna dikkat çekerek, kararı diplomatik yollardan protesto etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla 8 Nisan’da aralarında diplomatların da bulunduğu 8 Rus vatandaşının sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Ülkeyi terk etmeleri istenen 8 Rus vatandaşı, 20 Nisan’da Japonya’dan ayrılmıştı.

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