Rusya: Bazı birlikler Ukrayna sınırından çekiliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik son dönemde tırmanırken, Kremlin'den ABD ve Batı'yı hedef alan açıklamalar geldi. Kremlin, ABD ve müttefiklerini 'gerilimi artırmak' ile suçlarken, Putin'in bu açıklamalarla dalga geçtiği aktarıldı.

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik son dönemde tırmanırken, Rusya, bazı askerlerin Ukrayna sınırından çekildiğini söyledi.

Interfax haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatları tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü söyledi.

Ancak Interfax, ülke çapında geniş çaplı tatbikatların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Kremlin’den de bir açıklama geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “ABD’nin Rusya’nın Çarşamba günü Ukrayna’ya saldıracağı uyarıları, Avrupa’da gerilimi artırmak için tasarlanmış temelsiz çabalardır” denildi.

Kremlin, ABD’yi gerilimi artırmakla suçlarken, Rus birliklerin sınırdan çekilme haberleriyle ilgili olarak; “Birlikler, tatbikatlarını tamamladıktan sonra üsse geri dönerler. Bu her zaman yapılan bir şeydir, bugün de aynısı gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.

PUTİN DALGA GEÇTİ

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Batı’nın ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği tarihi vermesi’ ile dalga geçilirken, ‘Putin savaşın ne zaman olacağını sordu’ ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bölgede savaş çıkacağı iddialarının sürekli olarak ortaya atılmasını ‘bilgi terörizmi’ olarak niteledi. Lavrov, Batı ile diyalogun sürdüğünü belirtirken, bölgedeki tatbikatlarla ilgili olarak “Tüm askeri hamlelerimiz planlandığı şekilde hayata geçirilmiş ve sona erdirilmiştir.” dedi.

RUS AYRILIKÇILAR ÇAĞRI YAPTI

Rusya Ukrayna sınırına yakın bölgelere 100 binden fazla asker konuşlandırmış ve özellikle 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Belarus tatbikatı ile Rus ordusu neredeyse Ukrayna sınırının her bölgesine yerleşmiş olunca bu durum Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği şeklinde yorumlanmıştı.

Öte yandan, Duma parlamentosunun alt meclisinin salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğu Ukrayna’daki iki Rus destekli ayrılıkçı bölgeyi tanıması için çağrıda bulunduğu bildirildi. Rus ayrılıkçılarının bulunduğu iki bölgenin Kremlin tarafından tanınması, Rusya’nın taahhüt ettiğini söylediği Doğu Ukrayna için mevcut Minsk barış sürecini ortadan kaldırması anlamına gelebileceği için endişe yaratıyor.

‘RUSYA’NIN ENDİŞELERİNİ TARTIŞMAYA HAZIRIZ’



Öte yandan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Reuters’ın duyurduğu habere göre, Borell, “Hepimiz Ukrayna’da olası bir savaşı engellemek için uğraşıyoruz. Böyle bir savaş olasılığı, Rusya’nın ciddi yaptırımlarla karşılaşmasına neden olur.” dedi. Borell, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın güvenlik endişelerini tartışmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Bugün İngiliz medyası da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için çok boyutlu bir plan hazırladığı, buna göre Rus askerlerinin önce Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya girip ardından ülkenin doğusundan Kiev'e ulaşarak son darbeyi indirebileceğini öne sürdü. İngiliz Daily Mail gazetesi, Ukrayna’ya olası saldırı planlarını içeren ayrıntılı bir haber hazırladı.

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