Rusya, diplomatik personellerini Ukrayna’dan tahliye ediyor

Rusya, diplomatik personellerini Ukrayna'dan tahliye edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Bu koşullar altında birinci önceliğimiz Rus diplomatlar, büyükelçilik ve başkonsolosluk çalışanları ile ilgilenmek" denildi.

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Rusya ile Ukrayna arasında haftalardır süren gerilim, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması ve Ukrayna’ya ‘barış gücü’ gönderme kararı sonrasında arttı.

Art arda gelişmelerin yanı sıra Rusya’dan kritik bir açıklama yapıldı. Rus Dışişleri Bakanlığı, “Kiev'deki büyükelçilik personelimizi en kısa zamanda Ukrayna’dan tahliye edeceğiz” dedi.

Rus diplomatların defalarca saldırılara hedef olduklarına, Kiev’deki büyükelçilik binasının yanı sıra Odessa, Lvov ve Harkov’daki başkonsoloslukların da saldırıya uğradığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna makamlarının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin aksine Rus dış temsilciliklerinin çalışanlarının aldıkları fiziksel şiddet tehditlerine hiçbir şekilde tepki vermediği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu koşullar altında birinci önceliğimiz Rus diplomatlar, büyükelçilik ve başkonsolosluk çalışanları ile ilgilenmek. Bu kişilerin canlarının ve güvenliklerinin sağlanması için Rusya yönetimi, Ukrayna’daki Rus dış misyonlarının personelini tahliye etme kararı aldı, söz konusu karar en kısa zamanda uygulanacak” ifadelerine yer verildi.

“LUGANSK VE DONETSK'LE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURULDU”

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 22 Şubat Salı günü itibariyle Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin kurulduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 71 sayılı ve 21 Şubat 2022 tarihli kararı gereği, bugün 22 Şubat 2022 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında notalar değişimi yoluyla bu tarihten itibaren Rusya Federasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasında ve Rusya Federasyonu ile Lugansk Halk Cumhuriyeti arasında büyükelçilikler düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda bir anlaşma yapıldı” ifadesine yer verildi.

RUS ORDUSUNUN YURT DIŞINDA KULLANIMINA ONAY VERİLDİ

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Rus ordusunun yurt dışında kullanımına ilişkin talebini kabul etti. Konsey, Rus ordusunun yurt dışında kullanımını öngören kararı onayladı.

İŞTE PUTİN’İN RUS ORDUSUNU YURT DIŞINDA KULLANMA TALEBİNİN NEDENLERİ

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Putin’in Rus ordusunu yurt dışında kullanma talebini Federasyon Konseyi’ne Donetsk ve Luhansk’la imzalanan anlaşmalar ve bu bölgelerin sakinlerinden gelen çok sayıdaki başvuru nedeniyle sunduğunu söyledi.

Pankov, bu kararın Donbass’taki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ve Rusya’nın oradaki sakinleri kendi koruması altına alması gerektiği için alındığını vurguladı.

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