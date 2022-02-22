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Rusya Federal Meclisi, Putin’in talebine onay verdi

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federal Meclis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun yurt dışında konuşlandırılmasına yönelik talebine onay verdi.

Yayınlanma: 19:39 - 22 Şubat 2022 Güncellenme:
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Rusya Federal Meclisi, Putin’in talebine onay verdi

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun yurt dışında kullanıma ilişkin talebinin konseye ulaştığını duyurdu.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun yurt dışında kullanımına ilişkin talebini kabul etti. Konsey, Rus ordusunun yurt dışında kullanımını öngören kararı onayladı.

Öte yandan Rusya dün Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını tanımıştı.

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