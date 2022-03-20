Rusya, hipersonik füze ile Ukrayna’yı nasıl vuruyor

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak Kinzhal (Hançer) füzelerinin Cuma günü ilk kez kullanıldığını duyurdu. 2.000 kilometre uzaktaki hedefi vurabilen bu füzelerin sistemi ise bir hayli karmaşık.

Sozcu.com.tr

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Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Ukrayna’nın batısındaki mühimmat ve silah deposunu vurduklarını açıklarken bunu hipersonik Kinzhal (Hançer) füzeleriyle yaptıklarını duyurdu.

Üç haftadan bir süredir devam eden savaşta Ukrayna’nın doğusundaki yer altındaki silah deposunun imha edildiğini açıklayan yetkililer ilk kez bu gelişmiş sistemin kullanıldığının altını çizdi. Ukrayna henüz bu füzelerin kullanıldığına dair resmi bir açıklama yapmadı.



Rus haber ajansı RIA Novosti, Rus ordusunun bu açıklamasıyla savaşta ilk kez nükleer kapasiteye sahip gelişmiş silahların kullanıldığına vurgu yaptı. 2018’de ulusa sesleniş konuşmasında Kinzhal’ı tanıtan Rusya Devlet Başkanı Putin, bu füzenin nükleer savaş başlığı taşıyabildiğini ve ses hızından 10 kat daha hızlı olduğunu açıklamıştı.

HANÇER (KINZHAL) FÜZESİ HEDEFİ NASIL VURUYOR?

Yüksek bir menzili olan ve ses hızından en az 5 en fazla da 10 kat daha hızlı olan Hançer füzesi aşırı hızı sebebiyle korunaklı bölgelerde daha fazla hasar bırakabiliyor. Geleneksel balistik füzelerin aksine daha yüksek manevra kabiliyetine sahip olan bu füzeler çok yüksekten uçmayıp yere yakın ilerlediği için hava savunma sistemlerinden kaçabiliyor.

Öte yandan yere yakın olduğu için karada bulunan radarlarda da fark edilmiyor ya da geç fark ediliyor. Radarda çok geç fark edildiği için füze savunma sistemlerinin müdahale etmesi için çok az zamanı kalıyor.