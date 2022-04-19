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Rusya, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün sitesini kapattı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova yönetiminden gerilimi artıracak bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:39 - 19 Nisan 2022 Güncellenme:
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Rusya, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün sitesini kapattı

Rusya İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün internet sitesine erişimi kapattı.

Roskomnadzor tarafından yapılan ve Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan açıklamada, sivil toplum kuruluşunun Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları ile ilgili yanlış bilgi aktardığı için erişimin engellendiği belirtildi.

Yetkililer konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne Rusya’da erişimin kapatılması sosyal medyada büyük tepki topladı.

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