Rusya: NATO’ya yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Polonya'ya asker yığmasına tepki göstererek, Rusya'nın bu duruma karşılık vereceğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Interfax haber ajansının bir Rus diplomata dayandırdığı habere göre, Rusya dışişleri bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova’nın Polonya’da NATO güçlerinin birikmesine ‘orantılı tepki’ vereceğini söyledi.

Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinden sorumlu dışişleri bakanlığı dairesi başkanı Oleg Tyapkin, Interfax’ın aktardığına göre, “Her zaman olduğu gibi, Rusya Federasyonu’nun güvenliğine yönelik olası tehditleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan yanıt orantılı ve uygun olacaktır.” dedi.

İlginizi Çekebilir McDonald's yeni ismi ve değişen logosuyla Rusya'ya dönüyor

İlginizi Çekebilir Putin, İsveç'i tehdit etti, kendini Rus Çarı Petro ile karşılaştırdı