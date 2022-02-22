Rusya-Ukrayna gerilimi: Askeri üs kurmanın önü açıldı, yüzlerce insana yaptırım yolda

Dün gece Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Moskova yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması bugün resmiyet kazandı. Avrupa Birliği'nden kaynaklar ise yüzlerce isme yaptırım kararının netleştiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın dün geceden itibaren Ukrayna topraklarına doğru ilerlemesi ile birlikte bölgede tansiyon artarken Rusya’dan yeni bir hamle geldi.

Rusya parlamentosu Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile dostluk anlaşması imzalanmasına yönelik kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderilmesini onayladı.

Putin imzalarsa yürürlüğe girecek olan anlaşmalar Moskova’nın iki bölgede askeri üs kurmasına, ortak savunma politikaları izlenmesinin ve ekonomik işbirliğini güçlendirmesinin önünü açacak.

Rusya dün iki bölgenin bağımsızlığını tanıma kararı almış ve bölgeye asker göndermişti.

RUSYA: AYRILIKÇI BÖLGELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE TANIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ülkesinin Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgelerini şu anda kontrol ettikleri sınırlar içerisinde tanıdığını söyledi.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre Rudenko ülkesinin Ukrayna ile ilişkileri koparmak istemediğini de belirtti.

AB: YÜZLERCE İSİM YAPTIRIM LİSTESİNDE

Moskova’da bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Birliği ve ABD’nin de Rusya’ya yaptırımlara hız verdiği açıklandı. Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde ismini açıklamayan üst düzey bir Avrupa Birliği diplomatı, AB diplomatlarının Rusya’ya yaptırımı oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

Diplomatların bugün tekrar bir araya geleceği ve yaptırımın detaylarını masaya yatıracağı da vurgulandı. İsmini açıklamayan yetkili yüzlerce Rus vatandaşının da yaptırım listesinde yer alacağını söyledi.

İLK YAPTIRIM ALMANYA’DAN GELDİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada Kuzey Akım-2 doğalgaz hattının onay sürecini askıya alma kararı aldı.

İrlandalı mevkidaşıyla bir basın toplantısı düzenleyen Scholz, “Durumu gözden geçirmeliyiz, özellikle de Kuzey Akım-2 projesini” dedi.



BÜYÜKELÇİYİ GERİ ÇAĞIRDILAR

Rusya’nın dün gece başlayan hamlesine Ukrayna’dan bugün diplomatik bir karşılık geldi… Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada ülkenin Rusya Büyükelçisi’ni geri çağırdığını açıkladı.

Sabah saatlerinde Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile diplomatik bağları koparmanın gündemde olduğunu da söylemişti.

UKRAYNA-RUSYA HATTINDA SON GELİŞMELER

– Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı grupların oluşturduğu Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni resmi olarak tanıma kararı uluslararası kamuoyunda soğuk duş etkisi yarattı. Bölgede çatışmaların artmasını bahane gösteren Moskova yönetimi Rus askerlerini bölgeye gönderirken, bölgeden gelen haberlerde üzerinde hiçbir işaret olmayan tankların devriye gezdiği de açıklandı.

– İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Rusya'ya yaptırım uygulanacağını açıkladı. Javid, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığı için İngiltere Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlayacaktır” dedi. Javid sözlerini, “Ukrayna işgalinin başladığı sonucunu çıkarabilirsiniz” şeklinde tamamladı.

– İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bir açıklamada bulundu. Johnson, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'te sert bir duruş sergilenmediğini söylerken, Rusya'nın doğalgazına bağımlı kalınmaması gerektiğini dile getirdi. Johnson, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların çok sert olacağını da vurguladı.

– İngiltere Başbakanı'nın bu sözlerinden kısa bir süre sonra ise Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın doğusunda askeri üs kurma gibi bir planımız şu aşamada yok” denildi.

– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün gece apar topar bir toplantı düzenledi. ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, acil olarak gerçekleşen toplantıda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bu iki yönetimi tanıdığını söylerken, “Rusya'nın hamlelerinin sonuçları olacaktır” dedi. Greenfield, “Rusya zamanda geriye gitmek istiyor, Birlemiş Milletler'den önceki bir döneme gitmek istiyor. Fakat dünya ilerledi, artık 1919'da değiliz 2022'deyiz” ifadesini kullandı.

– Rusya'nın daimi temsilcisi Vassily Nebenzia ise batı ülkelerini uyardı. Nebenzia, “Batı ülkeleri iki kere düşünmeli ve durumu daha da kötü bir hale getirmemeli” uyarısında bulundu. Çin'in üst düzey diplomatı ise her iki tarafa itidal çağrısında bulundu.

– Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgeyi resmi olarak tanımasına Ankara da tepki gösterdi… Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz üzerinden komşu olan Rusya'nın bu iki yönetimi tanımasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Rusya'nın bu iki yönetimi tanıması, sadece Minsk protokolünün ihlali değil, aynı zamanda Ukrayna'nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü de ihlal ediyor. Rusya'nın kararını kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz” denildi.

– Putin’in konuşmasında Osmalı Devleti vurgusu gündem oldu… Dün gece bütün Rus TV kanallarında eş zamanlı olarak yayınlanan Putin'in konuşmasında ise tarih sayfalarında Osmanlı Devleti'ne kadar gitmesi dikkat çekti. Donetsk ve Lugansk'ta kurulan yönetimleri tanıdığını açıklayan Putin, konuşmasında ABD'nin bölgedeki etkisini artırmaya çalıştığına dikkat çekti. Putin konuşmasında, “Geçmişte 18'inci yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı” dedi. Putin, ABD'nin bölgeye bir altyapı hazırlığı içerisinde olduğunu da dile getirdi.

DETAYLAR GELİYOR…



İlginizi Çekebilir Rusya devlet televizyonundan skandal yorum: Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaştılar

İlginizi Çekebilir Baba Vanga, Rusya'nın işgalini yıllar önce bilmiş: Vladimir'i işaret etmiş

İlginizi Çekebilir Putin emri verdi: Rus askerleri ve tanklar Ukrayna'ya ilerliyor, Türkiye'den ilk tepki geldi

İlginizi Çekebilir Tüm dünya tepki gösterirken, Rusya'ya destek mesajı gönderdiler

İlginizi Çekebilir Dünya basını Rusya-Ukrayna krizini nasıl gördü?

İlginizi Çekebilir 5 soruda Rusya-Ukrayna krizi: Gerilim nasıl büyüdü?