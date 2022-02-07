Rusya, Türkiye dahil 16 ülkede dijital ataşelik kuracak

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Rus enformasyon teknolojisi (IT) ürünlerinin yurtdışında tanıtılmasıyla ilgilenecek dijital ataşelik servisini Türkiye dahil 16 ülkede faaliyete geçirecek.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, yurtdışındaki ticaret temsilciliklerinde dijital ataşelik servisini kurma sürecini başlattığını duyurdu.

Sputnik Türkçe’nin haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kurumların bu yıl 16 ülkede faaliyet göstermeye başlayacağı belirtildi.

Bu servisler, Rus enformasyon teknolojisi (IT) ürünlerinin yurtdışında tanıtılmasıyla ilgilenecek.

Kurumların faaliyet göstereceği ülkeler Türkiye, Brezilya, Vietnam, Almanya, Mısır, Hindistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Küba, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Tayland, Güney Afrika ve Güney Kore.

Bakanlık, dijital ataşelik görevi için bir yarışma başlattı. Adayların yüksek öğrenim görmüş olmaları (uzman veya yüksek lisans derecesinden düşük olmamak kaydıyla), tercih edecekleri ülkenin dilini ve ticaret kanunlarını biliyor olmaları gerekiyor.

Dijital ataşelik servisinin oluşturulmasına, Eylül 2021'de Başbakan Mihail Mişustin'in onayladığı yerli bilişim sektörünün desteklenmesine yönelik önlem paketi uyarınca başlandı. Ataşelerin görevleri arasında Rus bilişim şirketlerine danışmanlık ve yasal destek sunmak da yer alıyor.

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