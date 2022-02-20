Rusya-Ukrayna gerilimi: 1945’ten beri en büyük işgal olacak

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim tırmanırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan endişe verici bir uyarı geldi.

Sozcu.com.tr

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2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle alevlenen Moskova-Kiev geriliminde gergin bekleyiş devam ederken, İngiltere’den endişe yaratan bir açıklama geldi…

Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın “Avrupa’da 1945’ten beri görülen en büyük savaşı planladığını” söyledi.

BBC’ye konuşan Johnson, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisi başta olmak üzere batılı liderlerle istihbarat paylaşımı yaptığının da altını çizdi.

Johnson, “Biden, bize istihbarat bilgilerini paylaştı ve Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i çembere alacak şekilde bir istila planı hazırladığını söyledi” dedi. Johnson, Rusya’nın Donbas üzerinden Ukrayna’ya girmeyeceğine aksine Belarus üzerinden Kiev’i kuşatacağını dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Johnson, Bütün işaretler işgal için hazırlıkların başladığını gösteriyor. Ben boyut olarak 1945’ten beri Avrupa’daki en büyük savaşla karşı karşıya kalacağımızdan korkuyorum” yorumunu yaptı.

Johnson sadece Ukraynalıların ölmeyeceğini, genç Rusların da öleceğine vurgu yaparak, kaybın her iki taraf için de büyük olabileceğini dile getirdi.

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