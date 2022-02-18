Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor… Moskova duyurdu: Balistik füze fırlatılacak

Rusya ile Ukrayna arasında gergin bekleyiş devam ederken, Rusya'nın yarın da devam eden tatbikatta balistik füze ve cruise füzeleriyle atış yapacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesiyle başlayan gerilim bölgede savaş endişesi yaratmaya devam ederken, Moskova’dan dikkat çekici bir açıklama geldi…

Belarus ile birlikte Ukrayna sınırında tatbikata devam eden Rusya’nın asker ve zırhlı araçları bölgeden çektiğine dair açıklamalara rağmen başta ABD istihbaratı olmak üzere batılı güçler ve devletler henüz net bir gerileme görmediklerini açıklamıştı. Bölgede bu gerilimi tırmandıracak bir diğer açıklama da Moskova’dan geldi.

PUTIN DE SAHAYA İNİYOR

Rus haber ajansı Interfax, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Şubat’ta (yarın) yapılacak tatbikata katılacağı ve tatbikatı yakından izleyeceği belirtildi. Rusya’nın nükleer gücünün de test edileceği tatbikatta balistik ve cruise (seyir füzeleri) füzelerinin kullanılacağı duyuruldu.

Başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bir noktada bulunduğuna ve Moskova’nın bir saldırı gerçekleştirebileceğini iddia etmişti. Rusya ise bu iddiaları yalanladı.

“BİRLİKLER NİJNİY NOVGOROD’A DÖNMEYE BAŞLADI”

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırındaki tatbikatları tamamlayan Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı bazı tank ve birliklerin Nijniy Novgorod’taki ana üslerine dönmeye başladığı duyuruldu.

Tankların demiryolu hattı üzerinden ana üslerine taşındığı ifade edilerek, “Tank ve paletli zırhlı araçların taşınması yaklaşık bin kilometrelik bir mesafe boyunca demiryolu ile gerçekleştirilecek” denildi.

Tankların ana üslerine dönmesinden sonra askeri personelin tank bakımları yapacağı ve bir sonraki tatbikata hazırlanacağı vurgulandı.

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