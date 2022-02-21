Rusya-Ukrayna hattında barış rüzgarları: Şimdi de Macron…

Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılından beri devam eden gerilim bir savaşa doğru evrilirken, arka arkaya gelen açıklamalar uluslararası kamuoyuna umut oldu. Öte yandan Kremlin yönetimi de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Sabaha karşı, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, bir zirve yapılması konusunda prensipte anlaşma sağlandığının açıklanmasından saatler sonra yeni bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna konusunda diyaloğa devam etme konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu. Kremlin tarafından yapılan açıklamayı Rus haber ajansı Interfax kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada diyaloğa devam edilmesi kararı çıktı.

KREMLİN’DEN ÇOK NET AÇIKLAMALAR

Öte yandan Kremlin’den de bölgedeki hareketlilik ile ilgili yeni açıklamalar geldi… Kremlin, “Putin ve Macron, dışişleri bakanları ve siyasi danışmanları aracılığıyla diyaloğa devam edilmesi konusunda karar aldı” açıklamasını yaptı.

Rusya ve ABD bu hafta dışişleri bakanları seviyesinde bir görüşme gerçekleşebileceğini aktaran Kremlin yönetimi Putin ve Biden’ın bir araya gelmesinin ya da telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ihtiyaç olması durumunda olabileceğini aktardı.

Kremlin, ABD medyasında yer alan bazı haberlere de tepki gösterdi. Kremlin, “ABD medyasında yayınlanan bazı haberlerde Rusya’nın olası bir istila durumunda yakalanmasını ya da öldürülmesini istediği belirtilmişti fakat bu tamamen bir yalan” denildi. Kremlin yönetimi, Putin ve Biden’ın toplantısı için henüz net bir plan olmadığının da altını çizdi.

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