Rusya, Ukrayna işgalinin ikinci aşamasında ülkenin güneyi ve Donbas’ın tamamını ele geçirmeyi planlıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya yaklaşılırken, üst düzey bir Rus subayı Ukrayna işgalinde ikinci aşamaya geçildiğini ve hedefin güney bölgesi olduğunu aktardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 58’inci gününde Rusya’nın merkez askeri bölgesinin ikinci en kıdemli subayı, Ukrayna işgalinin ikinci aşaması kapsamında Donbas ve ülkenin güneyinin tamamında kontrolü ele almayı planladıklarını açıkladı.Interfax haber ajansında yer alan habere göre, komutan yardımcısı Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım ile Donbas arasında bir kara koridoru oluşturmayı planladığını ifade etti.

Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’yı üç cepheden işgal etmiş, ülkenin kuzeyinde verdiği kayıplardan sonra kuzeyden geri çekildi. Rusya işgalin bu safhasında güney ve doğu cephelerinden taarruza odaklandı.

İlginizi Çekebilir Zelenskiy: Rusya'nın askeri kazanımları geçici

İlginizi Çekebilir Almanya Şansölyesi baskı altında: Ukrayna'ya silah desteğini reddetmekle suçlanıyor

İlginizi Çekebilir Putin kızının deniz tatili planını engellemiş