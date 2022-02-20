Rusya-Ukrayna krizi büyüyor! Zelenskiy’den acil ateşkes çağrısı

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde tahliye kararının ardından siren sesleri duyuluyor. Donetsk'te patlama sesleri yükselirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy derhal ateşkes çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yaptıkları telefon görüşmesinde ise, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştığı bildirildi.

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Reuters’ta yer alan habere göre, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu. Diğer yandan yetkililer bölge halkını uyardı. Patlamanın kaynağı ise henüz bilinmiyor.

ZELENSKİY’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın barış sürecinin yanında olduğunu söyledi. Derhal ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı.

PUTİN’DEN YENİ AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde tansiyonun yükseldiğini gördüklerini söylerken tarafları Minsk barış anlaşmasını uygulamaya çağırdı.

Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin Ukrayna’ya Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılarla müzakere edilmesi çağrısında bulunurken Rusya’nın güvenlik taleplerini NATO ile müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin Washington’un ve ABD önderliğindeki NATO’nun henüz Moskova’nın temel endişelerini görüşecek ruh halinde olmadığını ifade etti.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM KONUSUNDA ANLAŞILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizini telefonda görüştü. Kremlin Sarayı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Donbass’taki temas hattındaki durumun ciddi şekilde kötüleşmesi konusunda endişeler dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı, gerginliğin tırmanmasının nedeninin Ukrayna güvenlik güçlerinin provokasyonları olduğunu kaydetti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Putin, NATO’nun Ukrayna’ya modern silah ve mühimmat vermesine dikkat çekti. Başkan Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ndeki insanların bombardımanlardan kaçmak için Rusya’ya götürüldükleri ve acı çektiklerini ifade etti” denildi.

Ukrayna'nın anlaşmalara uymadığı öne sürülen açıklamada, “Kiev’in sadece müzakere sürecini taklit ettiği, Minsk Anlaşmalarını ve Normandiya Formatında varılan anlaşmaları uygulamayı inatla reddettiği bir kez daha vurgulandı. Mevcut durumun ciddiyetini dikkate alan liderler, Normandiya Formatına katılan ülkelerin liderlerine dışişleri bakanlıkları ve siyasi danışmanlar aracılığıyla diplomatik yollarla çözüm arayışlarını yoğunlaştırmanın uygun olduğu konusunda hemfikir oldu. Bu temaslar, ateşkesin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak ve Donbass çevresindeki ihtilafın çözümünde ilerleme sağlamak için sağlandı. Tüm bunları göz önünde bulunduran Vladimir Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik garantileri taleplerini ciddiye alması ve bunlara somut ve yerinde yanıt vermesi gereğini yineledi” ifadeleri kullanıldı.

ELYSEE SARAYI’NDAN AÇIKLAMA

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron ve Putin’in yaptığı görüşmede Ukrayna-Rusya krizine diplomatik bir çözüm bulunması gerektiği konusunda uzlaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde bu amaçla bir araya geleceği ve Avrupa’da yeni bir güvenlik düzeni kurmak için Rusya, Ukrayna ve müttefikleriyle en üst düzeyde muhtemel bir zirve üzerinde çalışacakları aktarıldı.

AYRILIKÇILARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE PATLAMA

Donetsk Halk Cumhuriyeti adlı bölgenin ayrılıkçı lideri Denis Pushilin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin tahliyesini Rusya’nın kabul ettiğini ve öncelikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların tahliye edileceğini belirtmişti.

RUSYA HAREKETE GEÇMEYE HAZIR

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı artmaya devam ediyor ve çekilmeye hazırlandıklarına dair bir işaret görülmüyor.

Konu hakkında bilgi adının açıklanmasını istemeyen batılı bir yetkili tarafından verilirken yetkili Rusya’nın dilediği anda harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

BÖLGEDE SON DURUM

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çoğunluğu Rus vatandaşı ve Rusça konuşan milyonlarca sivil yaşıyor.

Hükümet güçleri ve Rus destekli ayrılıkçılar üst üste ikinci günde yoğun havan topu atışlarının yapıldığını belirtiyorlardı.

ABD ve Batılı devletler, havan topu atışlarıyla yükselen gerilimin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi için bir bahane olarak kullanılabileceği uyarısında bulunmaktaydı.

Rusya ise Batılı devletlerin suçlamalarını reddederek, Ukrayna’yı işgal etme gibi bir planının olmadığını ve sınırdaki askeri birliklerinin bir kısmını geri çekeceğini açıklamıştı.

Batılı devletler Rusya’nın söylediğinin tam tersinin gerçekleştiğini öne sürerek, sınıra daha fazla ekipman ve birlik sevk ettiğini ve bu tarz hazırlıkların genellikle saldırıdan hemen önceki günlerde yapıldığına dikkat çektiler.

ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Michael Carpenter, Rusya’nın Ukrayna çevresine yığdığı askeri personel sayısının arttığını ve bölgedeki toplam birlik sayısının muhtemelen 169,000 ile 190,000 arasında olduğunu belirtti.

MACRON İLE ZELENSKİY’DEN KRİTİK GÖRÜŞMELER

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile son 24 saatte 2 kez telefonda görüştü. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Münih'ten döndükten hemen sonra Macron ile görüştük. Ukraynalı politikacıların ve yabancı gazetecilerin ateş altında kalışlarını konuştuk. Diplomatik ve politik bir çözüm sürecini değerlendirdik. Biz her gün partnerlerimizle iletişim halindeyiz. Son 24 saatte ikinci kez Macron ile görüştüm. Ateşkes konusunu değerlendirdik. Barış süreci artık aktif olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

PİYASALAR DA ETKİLENDİ

Avrupa’nın doğusunda büyük bir savaşın yaşanma ihtimali nedeniyle son günlerde diken üstünde olan finansal piyasalar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın dünkü açıklamasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile gelecek hafta görüşeceğini duyurmasıyla biraz sakinleşti.

Ukrayna hükümet güçleri ve Rus destekli ayrılıkçıların son sekiz yıldır çatıştıkları ülkenin doğusundaki ihtilaflı bölgede dün havan topu atışlarının yapıldığına dair tarafların birbirini suçlamasıyla bölgedeki gerilim tırmanmış ve teyakkuza geçilmişti.

Ukrayna hükümet güçleri ile ayrılıkçılar arasındaki cephe hattını denetleyen Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) izleme birimine göre normalde günlük olarak onlarca küçük çaplı ateşkes ihlalinin yaşandığı bölgede son 24 saatte 300’den fazlası patlama olmak üzere yaklaşık 600 ihlal tespit edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna’nın doğusunda havan topu saldırılarının alarm verici derecede arttığını ve Minsk barış süreci kapsamında yasaklanan silahların kullanıldığını belirtti.

ABD-RUSYA SAVUNMA BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus mevkidaşı Sergei Shoigu ile telefonda görüşerek Ukrayna krizinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, balistik ve güdümlü füzelerin fırlatılacağı Cumartesi günkü tatbikatları bizzat denetleyeceğini açıkladı.

Öte yandan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa devletlerinin Rusya’ya karşı 2014 yılında Kırım’ın ilhakından sonra uygulananlardan çok daha sert yaptırımlar hazırlamakta olduğunu söyledi.

POLONYA VE UKRAYNA’YA ASKERİ ARAÇ VE GEREÇ SEVKİYATI

Hollanda Polonya’ya tüfek, cephane, radar sistemleri ve mayın detektörü robotların dahil olduğu savaş gereçlerini göndermeyi planladığını açıkladı. “Diplomatik çözümü hedeflemeye devam ediyoruz” diyen Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, “Aynı zamanda, Ukrayna’nın kendisini muhtemel bir Rus saldırısına karşı koruyabilmesi gerekiyor” dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD’nin Polonya’ya 250 adet Abrams muharebe tankı satmayı planladığını açıkladı.

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