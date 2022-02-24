Rusya-Ukrayna krizi, gökyüzünden böyle izlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne destek olmak için askerleri gönderme talimatı vermesi sonrasında gökyüzünde yaşanan gözler önüne serildi.

Sozcu.com.tr

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Uçuş takip platformu Flightradar24’te yer alan veriler, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimin sivil havacılığı nasıl etkilediği ortaya çıktı…

Ukrayna Sivil Havacılık yetkilileri ülkenin hava sahalarını kapatma kararı alırken Kiev, Dnipro, Lviv, Odesasa ve Simferopol gibi bölgeler üzerinde uçuşlar yasaklandı.

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna hava sahasının kapanması nedeniyle bugünkü tüm Ukrayna seferlerini iptal etti.

Avrupa havacılık idaresi yetkilileri de Ukrayna sınırına yakın noktalardan uçacak uçakların hedef olma riskinin çok büyük olduğunu açıkladı. Bu uyarılar ve gelişmelerin ardından Flightradar24’te yer alan harita görüntüsü bölgedeki durgunluğu ve gergin bekleyişi gözler önüne serdi.

Harita görüntüsünde Ukrayna’nın tamamı ve Rusya’nın da Ukrayna sınırına yakın bölgelerinde adeta kuş uçmuyor.

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