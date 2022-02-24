Rusya-Ukrayna krizi: Kaçan kaçtı, kaçamayan metro istasyonunu sığınağa çevirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'ni resmi olarak tanımasından birkaç gün sonra düğmeye basarak askeri operasyonu sabaha karşı başlatması Ukrayna'da panik yarattı... Binlerce insan otomobillere atlayarak Kiev'den kaçmaya çalışırken, havalimanlarında insanlar mahsur kaldı. Kiev'deki metro istasyonları da sığınağa dönüştü.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da endişeli bekleyiş devam ederken, başkent Kiev’den kaçamayanlar metro istasyonlarına gitti…

İngiliz haber ajansı Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda çok sayıda insan metro istasyonlarına sığınırken yerin altındaki bu noktaları bir sığınağa çevirdi. Kiev belediyesi, metro hatlarını aktif tutarken kimsenin vagonlara binmediği, metro istasyonunda beklediği görülüyor.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, istasyonlarda kalabalığın olduğunu ve insanların buralarda saklanarak beklediğini aktardı. CNN muhabiri Matthew Chance, “Sirenler duyulunca insanlar panik içinde uyandı. Patlamalar ile birlikte bölgede bir panik yaşandı” dedi.

Çok sayıda otomobilin Kiev’den batıya ilerlediğini aktaran medya kuruluşları, Kiev’den yaklaşık 4-5 saat süren Polonya’ya doğru yoğun bir konvoy oluştuğunu da vurguladı.

Doğu Avrupa’nın en eski ve en büyük yeraltı sistemine sahip olan Kiev metrosu geniş yapısı sayesinde bir sığına halini aldı… Kiev’in belediye başkanı Vitali Klişko da daha önce, “Kiev’deki en büyük bomba sığınağı Kiev metrosu olacak. Tanrı korusun ama olası bir savaş durumunda, burası çok sayıda insanı koruyabilecek kapasitede” demişti.

Öte yandan uluslararası medya, ülkede bu olaydan önce yapılan savaş tatbikatlarında hem çocuklara hem de yetişkinlere olası bir savaş durumunda metro istasyonlarına yönlendirme yapıldığını hatırlattı.

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