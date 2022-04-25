Rusya-Ukrayna savaşı… ABD’li üst düzey isimler Kiev’de: Putin’e çok sert sözler

Son dönemde AB üyesi ülkeler Ukrayna'da resmi temaslarda bulunarak birlik mesajı verirken, bugün Ukrayna lideri Zelenskiy'nin ABD'den konukları oldu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin temaslarda bulundu. Blinken, Rusya'ya karşı çok sert ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

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61 gündür savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında bugün dikkat çekici bir gelişme ve görüşme trafiği yaşandı…

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Ukrayna’ya giderek resmi temaslarda bulundu ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Görüşme sonrasında ABD tarafı açıklama yaparken özellikle Blinken’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef aldığı sözler gündem oldu. Blinken, “Egemen ve bağımsız bir Ukrayna, Rusya lideri Putin’in görev süresinden çok daha uzun süreler boyunca burada olacak” dedi.

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