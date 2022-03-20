Rusya-Ukrayna savaşı… ABD’li uzmandan “Putin’in bir haftası kaldı” iddiası

ABD'li uzman Ben Hodges, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı emri vermesiyle birlikte başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 25’inci gününde de devam ederken, ABD’li bir uzmandan gelen açıklama dikkat çekti.

Irak ve Afganistan’da savaşan emekli korgeneral Ben Hodges, Rusya’nın çok zorlandığını söyledi. Şu an CEPA isimli ABD merkezli bir düşünce kuruluşunda görev alan Hodges, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için bir haftası kaldığını söyledi.

Rusya’nın sadece bir haftalık asker gücü ve silah ile birlikte mühimmatı kaldığını açıklayan Hodges, “Bu sebeple Çin’den yardım talep ettiler ve Suriyelileri bölgeye getirmek için harekete geçtiler” dedi.

Hodges, “Rus generallerin zamanı, silahı ve askeri azalıyor. Rusya, şu an bütün askeri gücünün yarısını bu savaşa yönlendirmiş durumda. Irak ve Afganistan savaşlarında biz ordumuzun yüzde 29’unu bölgelere göndermiştik. Bu bile sürdürülebilir değildi” ifadesini kullandı.

1 Nisan’da 130 bin Rus ailesinin 18-25 yaş arasındaki erkek çocuklarını askere gönderme zorunluluğu olacağına dikkat çeken Hodges, “Eğer bir şekilde bu ailelere ulaşarak çocuklarını askere göndermemeye ikna edersek Rusya genelinde çok ciddi bir şok dalgası oluşur” dedi.

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