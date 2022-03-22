Rusya-Ukrayna savaşı: Çeçen lider Kadirov hakkında dikkat çeken analiz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Moskova'nın yanında saf tutan Çeçen lider Ramazan Kadirov ile ilgili İngiliz The Guardian gazetesi çarpıcı bir analiz yayınladı. Gazete, "Ukrayna'da Çeçenlerin kayıpları Kadirov'u yıktı" başlığını kullandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Çeçen güçlerin bölgede bulunması ve ilk saldırı dalgasında bazı bölgelerde etkili olmasının ardından Ramzan Kadirov’a bağlı güçlerin geri püskürtülmesi ve çok sayıda kayıp vermesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

İngiliz The Guardian gazetesi, Kadirov’un son hamlelerini değerlendirerek dikkat çekici yorumlara yer verdi. Gazete, “Putin’in müttefiki hem yurdunda hem de yurt dışında gücünü göstermeye ihtiyaç duyuyor fakat askerlerin de etkili olması gerekiyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ilk olarak Putin’in savaşı fakat şanı bu savaşa bağlı ikinci isim de Çeçen lider Kadirov. Savaşçıları ilk saldırı dalgasında yer aldı ve büyük kayıplar verdi, ölenler arasında üst düzey bir kumandan da vardı” hatırlatmasını yaptı.

Batı istihbarat birimleri “Elit Çeçen Timi”nin, Ukraynalı liderlere suikast düzenlemek için bölgeye gittiğini fakat ilk 48 saatte başarıya ulaşamadığına dikkat çeken gazete, “Kadirov’un adamları saldırı altındaki Mariupol’de ortaya çıktı ve Çeçen lider de sosyal medya üzerinden Ukrayna’ya gittiğini iddia etti. Fakat Ukrayna istihbaratı bu iddianın gerçek olmadığını ve paylaşılan videonun Çeçenistan’da çekildiğini öne sürerken Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov da bu video ile ilgili, ‘Kremlin’in bu konuyla ilgili bir bilgisi yok’ dedi” yorumuna yer verdi.

Gazeteye konuşan akademisyen Emil Solomon Aslan, “Ülkesinde ondan nefret eden binlerce hatta on binlerce insan var. Kadirov, hayatta kalmak istiyorsa Rusya’nın ve Putin’in desteğine ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu sebeple sadakatini göstererek işe yarar olduğunu kanıtlamak istiyor” dedi.

The Guardian, Kadirov’un savaşacak gönüllülere para ödediğini aktarırken, “Kadirov, gönüllüleri bulmak için bastırıyor. 2300 dolar ikramiye ve aylık 1000 dolar veriyor. Bunu işe alım yapan bir kişinin genç bir asker adayına gönderdiği mesajda gördük” bilgisini veriyor. Kadirov’un genç asker bulmak için uzak doğu sporlarında eğitim veren antrenörlere ulaşarak gençleri ikna etmesini istediği de kaydedilirken, “Gençler bu savaşın tehlikeli olduğunun farkında ve savaşa katılmak istemiyorlar” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan bir diğer uzman ise, “Görüntüler ve metadata bize Çeçen güçlerinin cepheden 20 kilometre uzakta olduğunu gösteriyor. Onların yaptığı tek şey Çeçenistan’daki insanları motive etmek ve Kadirov ve güçlerinin imajını güzel göstermek” dedi.

İlginizi Çekebilir Ukrayna istihbarat kaynakları: Kadirov'a bağlı Çeçen birlikler ülkelerine dönüyor