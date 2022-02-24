Rusya-Ukrayna savaşı… Dünyanın her yerinden tepkiler yağıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkelerden tepki yağıyor. Avrupa'da birçok kişi, Rusya'yı kınayan protestolar düzenlemek için sokaklara çıktı. Türkiye'de yaşayan Ukrayna vatandaşları ise Ukrayna Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

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Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ve Türkiye’de yaşayan Ukrayna vatandaşları, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Türkiye ve Ukrayna bayrağı açan grup, ‘Putin Ukrayna’dan git’, ‘Türkiye Ukrayna’ya destek ver’ sloganları attı.

Grup Sözcüsü Yuliya Biletska, “Türkiye’de yaşayan Ukraynalılar olarak değerli Türk halkına sesleniyoruz. Rusya Ukrayna’ya karşı savaş başlattı. Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak ele geçirmeyi, işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rusya’nın bu saldırganlığını kınıyoruz. Rusya, Ukrayna topraklarındaki işgali bir an önce sonlandırmalıdır. Türkiye’nin verdiği desteğe minnettarız. Bugün Ukrayna’nın başına gelenler yarın diğer ülkelerin de başına gelebilir. Tüm Türk halkını Ukrayna’ya destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından Büyükelçi Bodnar, Ukrayna’da yaşayan gelişmeler hakkında vatandaşlarını bilgilendirdi. Büyükelçi Bodnar, zor bir zaman geçirildiğini belirterek, “Bu birliğimiz ve dayanışmamız ile kazanabiliriz. Kayıplarımız var, imha edilen araçlar var, herkes savaşıyor, kimse pes etmiyor. Rus kuvvetleri bazı yerlere girdi, o yerlerde özellikle mücadele devam ediyor” şekline konuştu.

ALMANYA

Almanya'nın Köln kentinin merkezinde bulunan Neumark Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde Ukrayna bayrakları ve pankartlarla Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto etti. Köln ve çevresinde yaşayan Ukraynalılar da kendi dillerinde sloganlar atıp, savaş karşıtı şarkılar söyledi. “Putin'i durdurun, savaşı durdurun”, “Savaş suçtur”, “Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz” yazılı dövizler taşıyan protestocular bir an önce savaşın durdurulması çağrısında bulundu. Protestoya, Ukraynalıların yanı sıra çok sayıda Alman da katıldı.

İSPANYA

İspanya’da yüzlerce kişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda bir askeri operasyona izin vermesinin ardından Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

İNGİLTERE

İngiltere’de yüzlerce Ukrayna destekçisi Başbakanlık binası önünde protesto düzenledi. Ülkenin sarı-mavi bayrağını dalgalandıran protestocular Rusya karşıtı sloganlar attı.

Bazılarının elinde Devlet Başkanı Putin için “terörist” ve “katil” yazan dövizler bulunurken, protestolar sırasında savaşı durdurma çağrısı yapıldı.

Ukrayna’dan beş yıl önce Londra’ya taşınan müzisyen, sanatçı ve öğretmen Olga Smith, kızının ve dört torununun hala orada olduğunu belirtti. Kızının sabah kendisini arayarak işgalin başladığını ve bulundukları bölgenin bombalandığını söylediğini aktardı.

Olayların bugün başlamadığını ve Rusya’nın topraklarını genişletmek istediğini ifade eden Smith, “Bu sekiz yıldır sürüyor, Batı Putin’i durdurmak için daha fazla şey yapmalı, yapmazsa durmayacak” dedi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ardından, Londra’daki Rusya Büyükelçiliği önünde de bir grup toplandı.

LÜBNAN

Lübnan’da yaşayan Lübnanlılar ve Ukraynalılar, Beyrut kentindeki Rus Büyükelçiliği yakınında Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı protesto düzenledi.

AVRUPA YENİ BİR GÖÇ DALGASINA HAZIRLANIYOR

Ukrayna’nın komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor.

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev’i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan’a geçtikleri görüldü.

Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Komşu ülkeler 44 milyon nüfuslu Ukrayna’dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

Polanya yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluştururken sınırda göçmen kabul merkezleri kurdu. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bir “göçmen dalgasına” hazır olduklarını söyledi.

“ÇOK BÜYÜK SAYILAR BEKLİYORUZ”

Ukrayna’nın güney komşusu Moldova, 2-3 bin kişinin geçtiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü’nün bölge temsilcisi Roland Schilling, “Çok büyük sayılar bekliyoruz” dedi.

Slovakya ve Macaristan, olası göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi. Almanya, göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser her ‘senaryoya hazır olduklarını’ söyledi.

Reuters ajansına göre Alman basını Ukrayna’dan Avrupa Birliği’ne 200 bin ile bir milyon arasında Ukraynalının gelebileceğine ilişkin tahminler paylaşmıştı.

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