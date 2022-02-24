Rusya-Ukrayna savaşı… ABD Başkanı Biden duyurdu! Yıkıcı yaptırım paketleri geliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ABD ve Avrupa ülkeleri harekete geçti. G7 Liderler Zirvesi sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı "Yıkıcı bir yaptırım paketi" üzerinde anlaştıklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada yeni yaptırımları duyurarak "Avrupa'nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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G7 Liderler Zirvesi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Biden, “Bu sabah, Başkan Putin’in Ukrayna’ya yönelik haksız saldırısını tartışmak için G7 liderleriyle bir araya geldim ve Rusya’ya karşı yıkıcı yaptırım paketleri ve diğer ekonomik önlemler üzerinde ilerlemeye karar verdik. Ukrayna’nın cesur insanlarının yanındayız” dedi.

Biden’ın ilerleyen saatlerde Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni bir açıklama yapacağı belirtildi.

İNGİLTERE YENİ YAPTIRIMLARI DUYURDU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız” dedi.

Johnson ayrıca, “Rusya’ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot'un İngiltere'ye uçuşlarını yasaklandığını duyurdu.

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