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Rusya-Ukrayna savaşı… Kiev’de peş peşe patlamalar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda patlama sesleri duyuldu ve sirenler çalmaya başladı.

Yayınlanma: 18:50 - 04 Mart 2022 Güncellenme:
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Rusya-Ukrayna savaşı… Kiev’de peş peşe patlamalar

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’de art arda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kentte sirenler çalmaya başladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, patlamaların tam olarak nerede meydana geldiği henüz tespit edilemedi.

Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal eden Rusya, askeri eylemlerini “özel bir operasyon” olarak tanımlıyor.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR

BM İnsan Hakları Ofisi, Rusya’nın işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da en az 331 sivilin öldürüldüğünü ve 675 kişinin yaralandığını açıkladı, ancak gerçek ölü sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu belirtti.

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