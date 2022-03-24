Rusya-Ukrayna savaşı… Kritik NATO Liderler Zirvesi başladı

Aralarında ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'ın da yer aldığı NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmasıyla Brüksel'de başladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 1 ay geride kalırken, NATO liderleri Brüksel’de bir araya geldi.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, liderlerin toplantı salonuna gelmesiyle birlikte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in konuşmasıyla başladı.

Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basın mensupların yaptığı açıklamada, “Başkan Putin, bağımsız egemen bir ulusa karşı savaş açarak büyük bir hata yaptı. Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı. Beklediklerinden çok daha fazla dirençle karşılaşıyorlar” dedi.

“NATO HER TÜRLÜ TEHDİDE HAZIRDIR”

Kimyasal silah kullanımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bunun geniş ve ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Stoltenberg, “Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek ve uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Bu durumun geniş ve ciddi sonuçları olacaktır. NATO, müttefiklerini her türlü saldırıdan korumaya, savunmaya ve herhangi bir saldırıya tepki vermeye hazırdır” dedi.



“ÇİN’İ DÜNYANIN GERİ KALANINA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda NATO’nun Çin’i dünyanın geri kalanına katılmaya çağırdığını belirterek, “Çin’i, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini açıkça kınaması, Rusya’ya yönelik siyasi ve maddi destek sağlamamak için dünyanın geri kalanına katılmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.



NATO liderleri bugün Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanında yer aldı. Erdoğan, çekim öncesi liderlerle el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.

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