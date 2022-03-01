Rusya-Ukrayna savaşı… Putin, B planına başlıyor: TOS-1 roketler yolda

Rus orduları hem Ukrayna'da hem de uluslararası kamuoyunda çok sert bir direnişle karşılaşırken, Vladimir Putin'in B planını devreye aldığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, Putin’in “B planını” devreye sokmak için çalışmalara başladığını iddia etti.

Gazete, Rusya’nın direnişle karşılaşması sonrasında hızlıca ilerleyemediğini yazarak, Ukrayna ile savaşın çok daha şiddetli olacağını öne sürdü. Gazete, son dönemde Rus ordusunun sivilleri ve hükümet binalarını hedef aldığına dikkat çekerken, “Putin, en çok korkulan silahını ortaya çıkardı: TOS-1 Buratino çoklu roketatar” ifadesini kullandı.

3.5 kilometre menzili olan silahın termobarik savaş başlığına sahip olduğu da kaydedildi. Gazete, ABD merkezli medya kuruluşu CNN’in muhabirinin Ukrayna sınırına yakın olan Belgorod’un güneyinden paylaştığı videoyu da yayınladı. Gazete, TOS-1’in nakliye aracıyla savaşa gönderildiğini yazdı.

CIA TARAFINDAN DA ARAŞTIRMA YAPILDI

Bild’in haberinde, “Bu savaş başlıkları patladığında bir basınç yaratıyor ve iç organlara hasar veriyor. İnsanların akciğerlerinden havayı çekiyor. 2000’de CIA tarafından yapılan bir araştırmada bu silahın çok büyük hasar meydana getirdiği tespit edilmişti. Vakum bombası, oksijen kullanıyor” ifadesi yer aldı.

Bild, Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova’nın sözlerine de yer verdi. Gazete, Markarova’nın ABD Kongresi’nde Rusya’nın bu silahı kullandığını söylediğini aktardı. Bild, “Putin, bu silahı daha önce Suriye’de, 2. Çeçen savaşında ve Irak’ta kullandı” yorumunu yaptı.

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