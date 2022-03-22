Rusya-Ukrayna savaşı… Yanlışlıkla Rusya’nın ölen asker sayısını yayınladılar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova yanlısı bir medya kuruluşu, 24 Şubat'tan beri Ukrayna topraklarında yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını yayınladı. Kısa bir süre sonra kaldırılan veriler gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Moskova yanlısı bir medya kuruluşu, savaşın başladığı günden beri yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını yayınladı.

Kısa bir süre sonra kaldırılan verilerde 9861 Rus askerinin savaşta öldüğü görülürken, 16.153 Rus askerinin ise yaralandığı kayıtlara geçiyor.

2 Mart’ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya’nın ölen asker sayısı ise şaşkınlık yarattı. Sovyetler Birliği’nin 1979’da Afganistan’ı işgal ettiği ve 10 yıl süren savaşta yaklaşık 15 bin Sovyet askeri yaşamını yitirmişti.

Hükümet yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda’nın internet sitesine yüklenen verilerin kısa bir süre içinde kaldırıldığını aktaran İngiliz medyası, Ukrayna yanlısı bir gazetecinin bu verileri yüklemiş olabileceğini öne sürdü.

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