Rusya-Ukrayna savaşı… Yıkılmayan mutfaktaki seramik horoz direnişin sembolü oldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken sosyal medyada gündem olan Borodyanka'da yıkılan binada bombalara dayanan mutfak dolapları ve tabaklar ve seramik detaylar dikkat çekti. Uluslararası haber ajanslarının aktardığı fotoğrafta ayakta kalan seramik horoz heykelcikleri direnişin sembolü oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kiev yakınlarında büyük hasar ve zayiatın meydana geldiği Borodyanka’da çekilen bir bina fotoğrafı hem sosyal medyada hem de uluslararası kamuoyu nezdinde gündem oldu…

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, “Bucha’dan daha kötü durumda” dediği Borodyanka’daki yıkılmış bir binada çekilen görüntülerde kahverengi ve sıradan bir mutfak dolabının üzerindeki tabak, bardak ve seramik biblolarla ayakta durduğu görülüyor. Bu kareler uluslararası haber ajansları tarafından yayınlanırken, görüntüler paylaşım rekoru kırdı.

Fakat bu görüntü kısa bir süre içinde Ukraynalılar için bir direniş sembolü oldu. Zira ayakta kalan mutfak dolabının üzerindeki seramik horoz figürü aslında ülke için tarihi bir öneme sahip. Ünlü Ukraynalı sanatçı Prokop Bidasiuk tarafından tasarlanan seramik horozlar daha sonra yerel bir fabrikada diğer seramik ürünlerle birlikte piyasaya sürüldü. Ülkenin en önemli tasarımcılarından olan ve 1895’te dünyaya gelen Bidasiuk’un eserleri birçok müzede sergileniyor.

Dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dün Zelenskiy ile Kiev’de gezerken Ukraynalı bir kadın gelip bu heykelciklerden hediye etti.

Sosyal medyada da sıklıkla paylaşılan fotoğraf gündem olurken, birçok kullanıcı bu heykelin direnişin bir sembolü olduğunu söyledi.

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