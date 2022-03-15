Rusya-Ukrayna savaşı: Zelenskiy’in danışmanından barış anlaşmasının tarihiyle ilgili açıklama

Rusya’nın Ukrayna işgali 20. güne girerken sahadan gelen bilgiler Rus birliklerin ciddi kayıplar verdiği ve ilerlemekte zorlandığı yönünde. Can kaybının hızla arttığı çatışmalara dair Ukrayna hükümetinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Devlet Başkanlığı danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun hızla güç kaybettiğini ve Rusya’nın pes etmesiyle savaşın yakın zamanda bitmesini beklediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, Rusya'nın elindeki askeri kaynakların çok hızlı bir şekilde azaldığını ve savaşın kısa zamanda bitmesini beklediğini söyledi.

Ukraynalı yetkili, dün yaptığı açıklamada “Bence mayıs sonrasına sarkmaz. En geç mayıs başında bir barış anlaşması imzalamış oluruz” ifadelerini kullandı.

Savaşın iki olası sonucuna değinen Arestoviç, “Ya bir iki hafta içinde hızla imzalanan bir barış anlaşması olur ve Rusya askerlerini geri çeker, ya da örneğin Suriyelileri toplamaya yönelik bir girişim olur ve biz onları da ezince nisan ortası ya da sonu gibi bir anlaşmaya varılır” dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ BUGÜN DEVAM EDECEK

ABD'li yetkililer daha önce Rusya'nın Suriyelileri savaşmak üzere Ukrayna'ya taşıyacağını savunurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dünyadan gönüllülerin Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin saflarında savaşma ihtimaline yeşil ışık yakmıştı

Rus ve Ukraynalı heyetler, dün dördüncü defa düzenlenen ateşkes görüşmelerinin devamında bugün bir kez daha bir araya gelecek. Son dönemde taraflardan gelen olumlu açıklamalar, görüşmelerden kalıcı ateşkes kararı çıkacağı yönünde umutları artırmıştı.

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