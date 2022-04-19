Rusya-Ukrayna savaşında Donbas cephesi: Rus ordusu bir kenti ele geçirdi

Rusya-Ukrayna savaşı 56. güne girerken Ukrayna'nın doğusunda bir süredir beklenen taarruza günün erken saatlerinde başlayan Rus ordusu bir kenti ele geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Donbas savaşını resmen ilan ederek “Ukrayna’nın doğusunda operasyonun yeni bir aşaması başlıyor” dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da bu sabah kısmen ayrılıkçı güçlerin kontrolünde olan doğudaki Donbas bölgesine yönelik beklenen taarruzuna başlayan Rus ordusu, Kreminna kentini ele geçirdi. Luhansk Valisi Sergiy Gayday, Kiev'in 100 kilometre güneydoğusunda bulunan kentin, Ukrayna güçlerinin geri çekilmesinin ardından Rusya'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı. Gayday, Rus ordusunun her yönden saldırdığını, geri çekilen Ukrayna askerlerinin yeni mevziler kurarak savaşmaya devam ettiğini söyledi. Ukraynalı yetkili ayrıca Luhansk bölgesinde 70 bin sivil tahliye edilmeyi beklediğini aktardı.

Kreminna, Rusya'nın ve desteklediği ayrılıkçı güçlerin Donbas'ta kontrolü sağlamak üzere bu sabah başlattığı taarruzda ele geçirdikleri ilk kent oldu.

ŞOYGU: BATI SAVAŞIN SÜRMESİ İÇİN KİEV’İ KIŞKIRTIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyonda yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek Donbas savaşını resmen ilan etti. Rusya'nın askeri operasyonlarında sadece Ukrayna ordusuna ait askeri tesislerin hedef alındığını ve sivil noktaların vurulmadığını savunan Lavrov, “Ukrayna'nın doğusunda operasyonun yeni bir aşaması başlıyor ve bunun özel operasyonun tamamı açısından çok önemli bir gelişme olduğuna eminim” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndererek savaşı uzatmak için ellerinden geleni yaptığını savundu. Şoygu, “Yabancı ülkelerden artan silah sevkiyatı, Kiev rejimini savaşı sonuna kadar sürdürme konusunda kışkırttıklarını gösteriyor” diye konuştu.

YÜZLERCE HEDEF VURULDU

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde desteklediği ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tek taraflı bağımsızlığını şubatta tanımış ve Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmıştı. 24 Şubat'ta üç cepheden Ukrayna'yı işgal eden Rusya, geçen ay kuzey cephesinden çekilerek güçlerini doğuya yığmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün Rusya'nın ülkenin doğusunda “Donbas muharebesini” başlattığını ve “Rus ordusunun büyük bir kısmının artık bu bölgedeki taarruza odaklandığını” söylemişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak da ordunun taarruzlara direnecek güçte olduğu konusunda Ukraynalıları temin ederek “Ordumuza güvenin” diye konuşmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Donetsk'te Ukrayna ordusuna ait bir MİG-29 savaş uçağının düşürüldüğünü ve ülke genelinde 1200'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov da, Rus güçlerinin Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerinde neredeyse tüm cephe boyunca Ukrayna'nın savunma hattını aşmaya çalıştıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı ise, Donbas’ta 76 Rus taburu bulunduğunu belirterek bunların 11’inin son birkaç günde eklendiğini duyurdu.

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