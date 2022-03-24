Rusya-Ukrayna savaşının birinci ayı doldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayını doldururken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Batılı ülkelerden Ukrayna'ya destek olmalarını isteyerek hangi ülkelerin Rusya yanlısı tutum izleyeceklerinin bu hafta yapılacak zirvelerde belli olacağı uyarısında bulundu.

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Bugün başlayacak NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya’ya karşı yaptırımların sıkılaştırılması ele alınacak. Ancak enerji ürünlerinin yaptırımlara dahil edilip edilmeyeceği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı ve 3.6 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmesine neden olan işgalin ele alınacağı G7 ve AB ülkeleri zirvelerine katılmak üzere Brüksel’e vardı.

Biden’ın yapacağı görüşmelerde, Rusya’nın ürettiği petrol ve doğalgaza bağımlı Avrupa ülkeleri ile ABD arasında Rusya’nın enerji sektörüne yaptırım uygulanması konusundaki görüş ayrılıklarını su yüzüne çıkabilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, Moskova’nın “dost” olmayan ülkelere doğalgaz satışlarını ruble ile gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Putin’in açıklaması, Avrupa’daki enerji krizinin büyüyebileceği endişelerini artırarak Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının sıçramasına yol açtı.

Zelenskiy, dünyanın dört bir yanındaki insanlara sokaklara çıkıp savaşın sona ermesini talep etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Zelenskiy yayınlanan görüntülü mesajda, “Ofislerinizden, evlerinizden, okullarınızdan ve üniversitelerinizden çıkın. Barış için, Ukrayna’yı desteklemek için, özgürlüğü ve yaşamı desteklemek için gelin” dedi.

Zelenskiy Batılı ülkelerin “ciddi adımlar” atmasını beklediğini ifade ederek, “Bu üç zirvede kimlerin dostumuz olduğunu, kimlerin ortağımız olduğunu ve kimlerin bize sırtını döndüğünü ve ihanet ettiğini göreceğiz” dedi.

Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge haline getirilmesi çağrısını yineleyen Zelenskiy, Batılı devletlerin Ukrayna’ya uçak, modern füze savuşturma sistemleri, tank ve gemi savunma silahı yardımında bulunmadığını belirtti.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin bugün Rus siyasetçi ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar açıklamayı planladığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, ittifakın Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’ya dört yeni askeri birlik yerleştirerek Doğu Avrupa’nın savunmasını güçlendireceğini belirtti.

KIEV’E SALDIRI

Rusya, Ukrayna’ya saldırısını “özel askeri operasyon” olarak nitelendiriyor ve amacının toprak ele geçirmek değil, Ukrayna’yı silahsızlandırmak ve tehlikeli milliyetçiler olarak nitelendirdiği kişileri ele geçirmek olduğunu ifade ediyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko, işgalin başlangıcından bu yana başkentte 264 sivilin Rus saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Kiev’deki bir alışveriş merkezi otoparkına isabet eden top mermisi bir kişinin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtı.

Rusya sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.

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