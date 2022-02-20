Rusya-Ukrayna sınırında gerilim yaratan karar: Uzatıyoruz

Rusya ve Ukrayna arasında savaşa ramak kala, Belarus'tan tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna sınırında Rusya ile ortak askeri tatbikat yapan Belarus’tan dikkat çekici bir açıklama geldi…

Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin bir açıklama yaptı… Yapılan açıklamada bugün sona ermesi beklenen Belarus ile Rusya’nın ortak askeri tatbikatının uzatıldığı belirtildi. Belarus’un önde gelen isimlerinden olan Khrenin, “Sınırda yaşanan askeri hareketliliğe bağlı olarak bu kararı aldık” dedi.

Belaruslu yetkililerin açıklamalarıyla eş zamanlı olarak Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy de bir açıklama yaptı… Polyanskiy, “Kimse Rusya’nın ne zaman ve nerede askeri tatbikat yapacağını söyleyemez” dedi.

NATO: RUSYA UKRAYNA’YI İŞGAL EDEBİLİR

Belaruslu bakanın gündeme getirdiği sınırdaki askeri hareketlilik ise Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta yaşanan çatışmalar. 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle birlikte bölgede gerilim yükselmişti. Öte yandan bölgede etkisini artıran ve Moskova’nın da desteklediği Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla Ukrayna ordusu arasında da çatışmalar yaşanıyor.

Belarus ile Rusya arasında gerçekleşen tatbikat batı ülkelerinde büyük bir endişe yaratmıştı… Başta Fransa, Almanya, Türkiye ve İngiltere olmak üzere birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaparken NATO da Rusya’nın Belarus’ta bulunan 30 bin askeri ile Ukrayna’yı işgal edebileceği uyarısında bulunmuştu. Moskova yönetimi ise NATO’nun bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu sabah BBC’ye verdiği demeçte, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’nın gördüğü en büyük savaşa davetiye çıkardığını iddia etmişti. Johnson, Avrupa’nın 1945’ten beri bu ölçekte bir savaş yaşamadığını dile getirmişti.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, Donbas bölgesindeki Donetsk şehrinde de Reuters’a konuşan kaynaklar ve görgü tanıkları, patlama seslerinin duyulduğunu aktarmıştı.

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