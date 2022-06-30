Rusya, Ukrayna’daki Yılan Adası’ndan çekildi

Ukrayna-Rusya savaşında 127. güne girilirken Rusya’dan dikkat çeken bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde işgal ettiği Yılan Adası’ndan çekildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, bunun bir “iyi niyet” adımı olduğunu belirtti. Açıklamada, Rusya'nın bu adımla Ukrayna'daki tahıl ve diğer tarım ürünlerinin ihracatı için insani koridor açma çabalarını engellemeye çalışmadığını gösterdiği kaydedildi.

Karadeniz’deki Yılan Adası, Rus ordusu ile Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Ukrayna, bölgedeki bazı Rus savaş gemilerini vurduğunu duyurmuştu. Savaşın başında adadaki Ukrayna birlikleri de Rusya'ya teslim olmayı reddetmişti.

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