Rusya, Ukrayna’dan tahıl ihracatı için anlaşma imzaladı

Batı’nın Ukrayna tahılını çalmakla suçladığı Rusya, güneydoğu Ukrayna'dan tahıl ihracatı için anlaşma imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya bölgesinin kısmi kontrolünü elinde tutan Rusya, bu bölgeden çoğunlukla Orta Doğu’ya tahıl ihracatını sağlayacak bir mutabakat imzaladı.

TASS haber ajansında yer alan ve Zaporijya bölgesindeki Rus güçlerin lideri Yevgeni Balitskiy’e dayandırılan habere göre, ihracat çoğunlukla Irak, İran ve Suudi Arabistan’a yapılacak.

Ukrayna ile Batılı devletler Rusya’yı Ukrayna limanlarından tahıl kaçırmakla suçlasalar da Kremlin suçlamaları reddediyor.

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Ukraynalı makamlar, daha önce Türkiye’den tahıl taşıyan Rus gemilerine ‘el koyun’ çağrısında bulunmuştu. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar da, Rus tahılı taşıyan bir geminin Türkiye’de alıkonulduğunu duyurmuştu.

Konuyla ilgili Reuters'a açıklamada bulunan üst düzey bir Türk yetkili, “Ukrayna'nın Türkiye'den (Ukrayna'nın tahılının çalındığı iddiasıyla) talep ettiği hususlara ciddiyetle eğiliyoruz; konu halen araştırılıyor. İlk aşamada gelen talep üzerine Zhibek Zholy adlı gemiye Karasu açıklarında durduruldu. Söz konusu iddialar titizlikle araştırılıyor” demişti.

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