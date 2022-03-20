Rusya Uzay Ajansı: ABD Rusya’nın GPS bağlantısını kesebilir

Roscosmos Başkanı Rogozin: "ABD, Rusya’nın GPS bağlantısını kesmeyi planlıyor" dedi ve Rusya'nın kendi GPS sistemine geçmesi gerektiğini söyledi.

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD'nin yaptırımlar çerçevesinden Rusya'nın GPS bağlantısını keseceğini iddia etti. Rogozin Rusya’nın kendi GPS sistemlerine geçmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle birçok alanda ABD tarafından Rusya'ya yaptırımlar geldi. Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin yaptığı açıklamada, bu yaptırımlar çerçevesinde ABD'nin, Rusya'ya GPS bağlantısını keseceğini duyurdu.

GLONASS’A GEÇELİM

Rusya'nın teknoloji kentlerinden Samara’da gazetecilere yaptığı açıklamada Rogozin, “Bugün, ABD’nin yaptırımlar kapsamında Rusya’yı GPS navigasyonundan çıkarma ihtimalini düşündüğünü biliyor muydunuz? Bundan haberiniz var mı? Bilmiyorsunuz. Değerlendiriyorlar” ifadelerini kullandı. Bu duruma karşılık kendi alternatiflerinin olduğunu ifade eden Rogozin, “Size 2. Soru, bu konuda kendinizi zorlamaya değer mi? Cevap veriyorum, bu konuda kendinizi zorlamamalısınız. Çünkü her akıllı cep telefonunda bu sistem (Glonass) var. GPS'i kapattığınızda Glonass çalışır. GPS ile aynı özelliklere sahip. Bu yüzden sorun yok” dedi.