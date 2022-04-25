Rusya’daki petrol tesisinde dev yangın

Rusya’nın Bryansk kentindeki bir petrol depolama tesisinde çıkan yangının Ukrayna’daki savaşla bağlantılı olduğu yönünde bir açıklama yapılmadı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü aya girerken, Rusya'nın Bryansk kentindeki bir petrol depolama tesisinde sabaha karşı büyük bir yangın çıktı. Rusya Acil Durum Bakanlığı olayda yaralanan olmadığını bildirirken, yangının Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olduğu yönünde bir açıklama yapılmadı.

Yangının çıktığı tesisin petrol boru hattı şirketi Transneft'e ait olduğu bildirildi. Öte yandan Rusya'nın Kursk bölgesinde de Ukrayna'ya ait iki insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü açıklandı.

Rusya, geçen hafta Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin sınıra yakın Bryansk'ta yerleşim yerlerini vurduğunu ve 7 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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