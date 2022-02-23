Rusya’dan ABD’ye: Güçlü bir yanıt verilecek

ABD'nin yaptırım kararının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafına güçlü bir yanıt verileceğini bildirdi.

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Rusya’nın Donetsk ve Luhanks’ın bağımsızlığını tanımasının ardından ABD Başkanı Joe Biden Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararlarını duyururken, bu yaptırımlara Rusya’dan da cevap geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin aldığı karara karşılık verileceğini duyurarak, “Yıllar boyunca ekonomimizin gelişmesini engellemek için gösterilen beyhude çabalara rağmen ABD refleks olarak yeniden kendi çıkarları için etkisiz ve verimsiz yöntemlere başvuruyor. Rusya, tüm yaptırım maliyetleriyle birlikte kendisine verilen zararı en aza indirebileceğini kanıtladı. Kaldı ki yaptırım baskısı, çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunma kararlılığımızı etkileyemez” açıklamasını yaptı.

Açıklamada Rusya’nın hala diplomasiye açık olduğu ve ABD’ye karşılık verileceği belirtilerek, “Karşılıklı saygı, eşitlik ve birbirimizin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayalı olarak diplomasiye açığız. Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara paralel olmasa da ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek” ifadeleri kullanıldı.

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