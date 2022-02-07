Rusya’dan Belarus’ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat

Ukrayna sınırına asker yığarak bölgede tansiyonun yükselmesine yol açan Rusya, Belarus'taki ortak askeri tatbikatı sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’ta Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatı kapsamında bombardıman uçaklarının devriye uçuşu yaptığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nin iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Belarus’un hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 4 saat sürdü. Verilen tüm görevler eksiksiz olarak tamamlandı” denildi.

Kasım 2021’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında başlayan Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatı, 20 Şubatta sona erecek.

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