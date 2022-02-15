Rusya’dan gerilimi tırmandıracak hamle: Oylama yapıldı

Rusya'da parlamentonun alt kanadında oylama yapıldı ve Ukrayna'nın Donbas bölgesindekİ Donetsk ve Luhansk'ın tanınması için yeşil ışık yakıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’da siyasetçiler bugün, Moskova-Kiev hattında gerilimi tırmandıracak bir oylama gerçekleştirdi…

Parlamentonun alt kanadında iktidardaki Birleşik Rusya Partisi ile Rusya Komünist Partisi’nin önderliğinde bir oylama yapıldı ve Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin devlet olarak tanınması kararı çıktı.

Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölgelerin resmen bağımsız devletler olarak tanınması istenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu konuda son sözü söyleyeceği belirtiliyor.

“YEREL YETKİLİLERLE İLETİŞİME GEÇİN”

2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle tırmanan gerilimde Rusya, bölgedeki ayrılıkçı gruplara destek olmuştu.

Komünist Parti, Putin’e çağrıda bulunurken doğrudan Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığının tanınması ve yerel liderlerle güvenlik gibi konularda müzakereler yapılması gerektiğini duyurdu.

Yapılan oylama sonucunda Putin de bu iki bölgenin resmi olarak tanınmasına izin verirse, bu durum Minsk barış sürecinin sonu anlamına gelir.

DETAYLAR GELİYOR…

İlginizi Çekebilir Rusya: Bazı birlikler Ukrayna sınırından çekiliyor

İlginizi Çekebilir Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı: 'Çok kanlı olabilir'