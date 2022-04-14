Rusya’dan NATO’ya ‘nükleer Baltık’ uyarısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması durumunda ülkesinin önlem alması gerekeceğini ve artık Baltık bölgesinde nükleer olmayan statüden bahsedilemeyeceğini belirtti. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ise, Rusya'nın zaten Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad’da nükleer silahları olduğuna dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Rusya, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi halinde Rusya’nın bölgedeki savunmasını kuvvetlendirmek zorunda kalacağı ve artık “nükleersiz” Baltık bölgesinden söz edilemeyeceği konusunda NATO’yu uyardı.

Rusya’nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dimitri Medvedev, “Artık Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış durumundan söz edilemez. Denge yeniden tesis edilmelidir” dedi. Medvedev, “Eğer İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılırsa, Rusya için büyük bir fark olmayacaktır; yalnızca birkaç fazla hasım daha olacak” diye konuştu.

“RUSYA’NIN BÖLGEDE ZATEN NÜKLEER SİLAHI VAR”

Bu açıklama “Rusya Baltık ülkelerine nükleer silah mı yerleştirecek?” sorusuna yol açarken, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Rusya’nın zaten Baltık bölgesinde nükleer silahlarının olduğuna dikkat çekti. Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesinde nükleer silahlarının olduğunu belirten Anusauskas, “Şu anki güvenlik meselesi olmadan bile Rusların Litvanya sınırından 100 km uzakta nükleer silahları tuttuklarını bildiğinizde mevcut Rus tehditleri epey garip görünüyor” dedi.

Litvanyalı bakan, “Nükleer silahlar daima Kaliningrad’da tutuluyordu. Uluslararası camia, bölgedeki ülkeler bunun tamamen farkında. Ruslar bunu tehdit olarak kullanıyorlar”

diye konuştu. Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ise Rusya’nın Baltık bölgesinde nükleer de dahil olmak üzere silahlanmayı artırma tehdidinin “yeni bir şey olmadığını” belirtti.

Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad, NATO üyesi Litvanya ve Polonya arasında bulunuyor.

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