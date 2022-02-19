Rusya’dan saldırı bekleyen Ukrayna’ya büyük şok! Ateş açıldı ama…

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Sınır Muhafızları'na bağlı Schastye (Mutluluk) sınır kapısına ateş açtı.

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Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı'ndan yayınlanan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, Ukrayna kontrolündeki Schastye Sınır Kapısı'nın ateş altına alındığı duyuruldu.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Ayrılıkçılar tarafından açılan ateş anında kontrol noktasında bulunan bir görevli o anları anbean kayıt altına alırken, şaşkınlığını da gizleyemedi.

Görüntülerde, görevlinin yanından geçen kurşunların sesi de çok net bir şekilde duyuldu.

ZELENSKİY HARRIS’LE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih’te ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

İkilinin gündemi Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim oldu. ABD Devlet Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, “Barışçıl ve diplomatik yol, bizim ihtiyacımız olan yoldur. Biz bunu 8 yıldır yapıyoruz. Burası bizim toprağımız ve neler olup bittiğini biliyoruz. Tek istediğimiz ülkemize barış getirmek. Müttefikimiz ve ortağımız olarak ABD'ye ve Başkan Biden'a minnettarız” dedi.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Kendilerine destek veren ülkelere Rusya'ya yaptırım uygulanması konusunda çağrı yapan Zelenskiy, “Saldırganlıklardan önce yaptırımların barışçıl bir çözüm getireceğine inanıyoruz. Bu nedenle durumu nasıl gördüğümüzü ve neyin işe yarayabileceğini size aktarmak istiyorum. Gücümüze ve ortaklarımızın desteğine inanıyorum” diye konuştu.

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