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Rusya’dan Akdeniz’de tatbikat hamlesi

Rusya'nın Suriye'de askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:52 - 15 Şubat 2022 Güncellenme:
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Rusya’dan Akdeniz’de tatbikat hamlesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, Rus haber ajansları Rusya’nın Akdeniz’de kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu.

Rus haber ajansları RIA ve TASS, Moskova’nın hipersonik füzeye sahip savaş uçaklarını Suriye’deki askeri üsse gönderdiğini aktarırken, çok sayıda savaş gemisinin de Akdeniz’in doğusundaki tatbikata katılacağını duyurdu.

Haber ajansları Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdıkları haberde MIG 31K jetleri ve TU-22M3 jetlerinin de bölgeye ulaştığını aktardı.

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