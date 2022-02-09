Rusya’dan Ukrayna’ya silah gönderen Batı’ya şantaj suçlaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı ülkelerinden Ukrayna’ya yönelik artan silah sevkiyatının şantaj seviyesine ulaştığını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna sınırlarına asker yığarak işgal iddialarına ve tansiyonun yükselmesine neden olan Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını hızlandırmasını “şantaj” olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'ya askeri sevkiyatın şantaj seviyesine ulaştığını belirtti.

Ryabkov, “Ukrayna'ya gönderilen ölümcül silahlar dahil askeri donanım, teçhizat ve mühimmat, bizim üzerimizdeki siyasi baskıyı, aynı zamanda muhtemelen askeri baskıyı da artırma amacı taşıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Ukrayna’nın ABD’den THAAD füze savunma sistemleri alma talebinin “provokasyon” olduğunu ve böyle bir durumun Ukrayna krizinde çözüm ihtimalini

zayıflatacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri tatbikatlarına tepki gösteren İngiltere ve ABD dahil birçok ülke, son dönemde Ukrayna'ya tanksavar füze ve ağır silah dahil çok sayıda askeri malzeme gönderiyor.

Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini belirten Rusya ise, NATO'nun Doğu Avrupa'daki genişleme faaliyetlerinin durdurulmasını istiyor.

İlginizi Çekebilir ABD Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna'ya askeri yardımı engelleyecek yasa tasarısı sunuldu

İlginizi Çekebilir Ukrayna'da, sivillere Rus işgaline karşı tahta silahlarla eğitim veriliyor