Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı suçlaması

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali 42. güne girerken Moskova’dan yeni bir saldırı iddiası geldi. Rusya’daki Kursk kentinin valisi, Ukrayna askerlerinin Rus sınır muhafızlarına ateş açtığını söyledi. Ukrayna ordusundan bir sözcü ise "Bu konuda bilgimiz yok" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’daki Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoit, Ukrayna sınırında bulunan Kursk kentinde sınır muhafızlarına ateş açıldığını söyledi. Staravoit, “Dün, yani 5 Nisan’da Sudzhansky bölgesindeki sınır muhafızlarımıza havan saldırısı düzenlemeye çalıştılar. Rus sınır muhafızları ateşe karşılık verdi… Bizim tarafımızda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı” açıklamasında bulundu.

Vali olayla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı'yla irtibat halinde olduklarını belirtti.

Ukrayna ordusundan bir sözcü ise “Bu konuda bilgimiz yok” açıklaması yaptı.

Rusya geçen hafta da Ukrayna güçlerini, Ukrayna sınırı yakınında bulunan Belgorod kentinde bir yakıt deposuna hava saldırısı düzenlemekle suçlamıştı. Ukraynalı yetkililer ise iddiayı reddetmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın saldırılarının barış görüşmelerini olumsuz etkileyeceği ifade edilmişti.

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