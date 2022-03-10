“Rusya’nın dondurulan varlıkları savaş tazminatı olarak Ukrayna’ya verilsin”

Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik yaptırımları artırırken Ukrayna Merkez Bankası Başkanı, Rusya'nın dondurulan varlıklarının savaş tazminatı olarak Ukrayna'ya verilmesini önerdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Krilyo Şevçenko, işgal nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Ukrayna'nın yeniden inşası için Rusya'nın dondurulan varlıklarının kullanılmasını önerdi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Şevçenko, Rusya'ya yaptırımların daha da artırılması gerektiğini ve yaptırımların gecikmesinin her gün daha fazla sivil ve çocuğun ölümüne yol açtığını söyledi.

Rusya'nın savaşın yol açtığı yıkımın bedelini er ya da geç ödeyeceğini belirten Ukraynalı yetkili, “Çok paraya ihtiyacımız var. Bu para çok uluslu örgütlerin kredi ve bağışlarıyla sağlanabilir. Ancak işgalci tarafın müttefik ülkelerde dondurulan varlıklarına savaş tazminatı olarak el konmalı” dedi.

Rusya'nın yurt dışındaki 630 milyar dolara ulaşan varlıklarının çoğu, Ukrayna işgalinin ardından ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları sonucu dondurulmuştu. Çok sayıda Rus oligarkın yurt dışındaki mal varlıklarına da yaptırımlar kapsamında el konmuştu.

İlginizi Çekebilir AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

İlginizi Çekebilir Yaptırım altındaki Rus oligarklarının lüks yat çilesi: Dilbar'ın mürettebatı işten çıkarıldı