Rusya’nın ‘öldürdük’ dediği keskin nişancı ortaya çıktı: Tek bir sıyrık bile yok

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ilk günlerinde Kanada'dan Ukrayna ordusuna destek vermek için bölgeye giden ve "dünyanın en ölümcül keskin nişancısı" olarak bilinen "Wali" kod adlı Kanadalı keskin nişancı hakkında ortaya atılan "öldürüldü" iddialarını yalanlayarak Alman medyasına konuştu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasıdna 24 Şubat’ta başlayan savaşta Ukraynalılara destek olmak için Kanada’dan Ukrayna’ya uçan ve Rus güçlerine karşı gönüllü olarak savaşan “Wali” lakaplı 40 yaşındaki adam hakkında çıkan iddialarla ilgili çok net açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın “öldürdük” dediği Wali, Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’e konuştu. Wali, sağlık durumunun iyi olduğunu ve halen hayatta olduğunu söylerken “Tek bir çizik bile yok. Ben iyi bir askerim, iyi bir keskin nişancıyım fakat benim gibi diğerleri de var” dedi.

“HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUM”

Afganistan savaşında ve Irak’ta IŞİD’e karşı da savaştığını söyleyen ve Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Quebec’ten Polonya’ya giden ve oradan da savaşa giden Kanadalı adam, Mariupol’de öldüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Wali, “Çatışmalar çok sert gidiyor, çizik bile yok ama yakından geçti. Bu bana İkinci Dünya Savaşı’nın nasıl olduğunu gösteriyor. Sokakta çatışmalar devam ediyor, çok şiddet var. Her gün ölümü alt ediyoruz. Hollywood filmlerinde keskin nişancılar çok büyük ve önemli gözükür ama savaşta ufacık hissediyorsunuz” dedi.

Bölgedeki durumu da Alman medyasına anlatan Wali, “Patlama, el bombası, silahlar var aynı zamanda tanklar, helikopterler ve zırhlı araçlar da bölgede. İşimizin üçte biri hayatta kalmak. Ruslar her yeri yok etmek istiyorlar. Büyük kalibreli silahları kullanıyorlar ve duvarları yerle bir ediyorlar” ifadesini kullandı.

“Dünyanın en ölümcül keskin nişancısı” lakabıyla bilinen Wali, “Ben düşmanı uzaklaştırmak için ateş ediyorum. Benim görevim hayatta kalmak, karşılık vermek ve beklemek. Hedefime giren bir kişiyi vurmadan önce izliyorum. O kişi bir sivil de olabilir çünkü” dedi. Wali, Rus askerlerinin ise her şeye ateş açtığını söyledi.

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