Rusya’nın zengin çocukları savaşa isyan etti, Putin’e çağrı yaptı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rus oligarkların çocukları da savaşa karşı seslerini yükseltti. Rusya'nın popüler isimlerinin çocukları, hatta Putin'in danışmanının kızı bile savaşa karşı olduğunu gösteren paylaşımlarda bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, ölü sayısının artması ve şehirlerde yaşanan tahribatların ardından zengin Rus oligarklarının çocukları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e barış çağrısı yaptı.

Rus oligarkların genç çocukları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda savaşın bir an önce sonlanmasını istedi.

Roman Abramovich’in ve Kremlin sözcüsü Peskov’un kızının yanı sıra Putin’in kendi siyasi akıl hocasının kızı da savaşa karşı paylaşımlar yaptı.

İLK TEPKİ ESKİ BAŞKAN ADAYINDAN GELDİ

Rusya’nın eski cumhurbaşkanı adayı ve TV sunucusu olan, Putin’in politik danışmanının kızı ve Rusya’nın Paris Hilton’u olarak anılan Ksenia Sobchak, Putin’i ve savaşı kınayan ilk isim oldu.

Daha önce hakkında Putin’in vaftiz kızı olduğuna dair çıkan iddiaları reddeden Sobchak, “Ana konu Ukrayna ile, ben dahil kimsenin inanmadığı gerçek bir çatışma. Rusya, kendi kendini ilan eden Donbass cumhuriyetlerini tanıdığında, bunun zaten bir tür sonuç olduğu görülüyordu. Bu daha başlangıçtı. Şimdi ise askeri çatışmalar başladı. Hisseler çöktü, AB yaptırımlar hazırlıyor, Rusya’nın her yerinde savaş karşıtları için tutuklamalar başladı. Putin, medyayı cezalandırma sözü veriyor. Sırada ne var, en azından bugün nasıl bitecek? Hesaplamak imkansız. Kesin olarak bilinen tek şey insanların ölmekte olduğu.’ yazdı.

Sobchak’ın savaşın ardından, küçük oğluyla birlikte Türkiye’ye kaçtığı biliniyor.

‘SAVAŞA HAYIR’ PAYLAŞIMI

Hükümet danışmanı Valentin Yumashev’in kızı Maria Yumasheva da Ukrayna’ya desteğini açıklayan Rusya’nın yüksek sosyetesine mensup isimlerden oldu.

Babası, Boris Yeltsin’in en güvenilir yardımcılarından biri olduktan sonra Putin’in iktidara gelmesine yardım etmesini sağlamıştı. Ancak 19 yaşındaki Yumasheva, Putin’in Ukrayna’daki eylemlerine karşı çıktı.

Yumasheva, Instagram hesabından Ukrayna bayrağını yayınlayarak ‘Savaşa hayır’ yazdı.

Babası şu anda Chelsea futbol kulübünün sahibi olan Putin’in de yakın dostu olarak bilinen Roman Abramovic’in kızı Sofia Abramovich da Ukrayna’ya desteğini yineledi.

50 bin takipçisi olan hesabından yayınladığı mesajda “Kremlin propagandasının en büyük ve en başarılı yalanı, çoğu Rus’un Putin’le birlikte olduğudur” dedi.

PESKOV’UN KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un kızı 24 yaşındaki Yelizaveta Peskova da Instagram’da ‘Savaşa hayır’ paylaşımı yaptı. Ancak Peskova’nın paylaşımı birkaç saat sonra silindi.

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