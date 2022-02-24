Rusya’ya ait askeri uçak düştü! Tüm mürettebat öldü

Rusya’ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağı, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinin yakınındaki Voronej kentinde düştüğü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

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Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna'nın doğusunda Rusya sınırında yer alan Donbass yakınındaki Voronej kentinde Rusya'ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Batı Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, “24 Şubat’ta Voronej Bölgesi’nde askeri teçhizatın taşınmasına yönelik planlı uçuş sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait An-26 uçağı düştü. Mürettebat hayatını kaybetti” denildi.

Açıklamada, uçağın teknik bir nedenle düştüğü ifade edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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