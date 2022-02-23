Rusya’ya karşı, yeni nesil uçaklar geldi: ABD’nin F-35’leri Almanya’da

ABD, Almanya’daki Spangdahlem Hava Üssü’ne 12 adet yeni nesil F-35 savaş uçağı gönderdi. Radara yakalanmayan bu süpersonik uçaklar, caydırıcılık görevi üstlenecek. Bu başarısız olursa operasyona katılacak. Ayrıca, Polonya ve Romanya’ya da ABD askerleri geldi.

Ali GÜLEN

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Rusya’nın Ukrayna'daki iki özerk bölgeye girmesi ve bütün ülkeyi işgalle tehdit etmesine karşı, NATO da Avrupa'da önlemlerini artırıyor.

Amerika, radara yakalanmayan yeni nesil savaş uçakları olan 12 adet F-35 Lightning II uçağını Almanya'nın Eifel bölgesindeki Spangdahlem Hava Üssü'ne yerleştirdi. Uçaklar, Salı günü deneme uçuşlarına başladı.

İKİ ÜLKEYE ABD ASKERİ

Rheinland Pflaz Eyaleti'ndeki üste konuşlanan uçaklar, NATO'nun savunmasını güçlendirme amaçlı kullanılacak. Azami hızı 1975 kilometre olan, dünyanın en modern gizli süpersonik savaş uçakları, tasarımları nedeniyle düşman radarları ve güdümlü füzelerine yakalanmıyor. Bu uçaklar radarlara yakalansa bile bu çok geç fark ediliyor.

Uçaklara ilave olarak Avrupa'da bulunan 8500 ABD askerine takviye yapılıyor. Polonya'ya 3000, Romanya'ya ise 1000 ABD askeri gönderiliyor.

CAYDIRAMAZSA, SAVUNACAK

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Bu uçaklar, saldırganlığı caydırmak ve caydırıcılığın başarısızlığı durumunda müttefikleri savunmak için çeşitli görevlerle donatılmıştır” denildi.

ABD‘nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı General Jeff Harrigian, “Bu konuşlandırma, NATO'nun savunmasını güçlendirirken, birlikte hareket etme yeteneğimizi de geliştiriyor. Batı, şu anda bir eylemle karşı karıyadır ve bu operasyonla, NATO savunmasına verdiğimiz destek önemli ölçüde arttı” açıklaması yaptı.

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