Rusya’ya siyah kar yağdı

Rusya'nın Omsukchan köyü film gibi görüntülere sahne oldu. Bölgeye, kömür yakan tesis nedeniyle yağan karın rengi siyaha döndü. Köy sakinleri ise bu kirlilikle yaşamaktan şikayetçi...

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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Omsukchan köyünde yaşayanlar, güne siyaha kaplanmış bir görüntü ile uyandı.

Bölge, siyah kar ile kaplandı.

Köyün sakinleri, çocuklarının kül ve kara karla kaplı sokaklarda oyun oynamasından ve ortaya çıkan kirlilikten şikayetçi…

Köyde ısınmanın sağlanabilmesi için kömür yakan bir sıcak su tesisi bulunuyor.

Bölgede yaşayan bir kişi tarafından yayımlanan bir videoda, ‘Bu, siyah karla kaplı yer, Omsukchan köyünde bir oyun alanı. Çocuklarımız dışarıda kara karda oynuyor. Biz burada 21’inci yüzyılda böyle yaşıyoruz.’ ifadeleri kullanıldı.

Bir diğeri ise ‘Burası Omsukchan köyü ve kar siyah. Tamamen siyah’ dedi.

Bölge sakinleri, Sovyetler Birliği’nin otuz yıl önce çöküşünden bu yana şikayet etmelerine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini söylüyorlar.

Biri, ‘Çocuklarımız hâlâ kurum soluyor’ dedi. ‘Burada hiçbir şey değişmeyecek gibi görünüyor.’

SİYAH KARA NEDEN KİRLİLİK

Yetkililer, Omsukchan ve komşu Seimchan’daki kabusun nedeninin kömür yakan sıcak su tesisi olduğunu kabul ediyor.

Bu tesis, altın madenciliği ve kömür çıkarma ile ünlü bölgedeki apartmanlar ve evler için bir ısıtma kaynağı olarak hayati önem taşıyor.

Bu ay sıcaklıkların eksi 50C ve altına düşmesiyle Magadan bölgesindeki ısıtma tesisleri fazladan kömür yakarak Omsukchan ve diğer yerleşim yerlerinde karın siyah yağmasına neden oldu.

Yetkililer, bölgenin ‘duman, kül ve gece kadar kara’ olduğunu itiraf ederken, “Bu endişelenmek için bir neden değil.” ifadeleri tepki çekti.

Kirliliği durdurmak için ısıtma tesislerinde filtrelerin iyileştirilmesi için planlar yapıldığı belirtildi.

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